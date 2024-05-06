06 May 2024 - 09:01- Asayiş G:

Operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “SİBERGÖZ-38” operasyonlarında 51 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı mask

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “SİBERGÖZ-38” operasyonlarında 51 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde; "19 ilde Nitelikli Dolandırıcılık suçuna yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-38” operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı."

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06 May 2024 - 09:01 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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