Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Kaza, saat 05.00 sıralarında Ankara Caddesi Bornova Merkez yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, Yasem Aksoy (72) idaresindeki 35 ZZ 543 plakalı otomobil, Ankara Caddesi'nde seyir halinde olduğu sırada, belirlenemeyen bir nedenle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, Bornava Merkez yol ayrımındaki refüje çarptı daha sonra da takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri yol güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü Yasem Aksoy'u yaptıkları müdahale ile kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Aksoy, ambulansla Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Aksoy'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Ankara Caddesi, otomobilin kaldırılması ve yol temizliğinin yapılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kaza sonucu metal yığınına dönen otomobil ise kurtarıcı tarafından olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.