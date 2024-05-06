Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Trabzon'dan Bandırma'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde dümen arızası yapan BRABUS isimli 64 m boyundaki kargo gemisi için; Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-10 Römorkörümüz ve KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) Botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" ifadeleri yer aldı.
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, İstanbul Boğazı kuzey girişinde BRABUS isimli 64 m boyundaki kargo gemisinin dümen arızası yapması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.