06 May 2024 - 05:45- Yaşam G:

3 Fidan Ulucanlar Müzesinde anıldı

Ankara'da Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idam edilişlerinin 52'nci yılında Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nin önünde törenlerle anıldı. Törene CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'da katıldı.

3 Fidan Ulucanlar Müzesinde anıldı
3 Fidan Ulucanlar Müzesinde anıldı
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CHP İl Başkanı Ümit Erkol, Gençlik Kolları ve Altındağ İlçe Başkanlığı üyesi bir grup, Deniz Gezmiş ve arkadaşları Hüseyin İnan ile Yusuf Aslan'ı Ulucanlar Cezaevi Müzesi önünde düzenlenen törenle andı. Cezaevinin önünde Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının fotoğraflarına karanfil bırakıldı. Törende açıklama yapan Erkol, "Onların inançları, idealleri, isimleri, her birimizde yaşıyor. Bir Deniz'i astılar ama bin Deniz arkasından geliyor, Deniz'ler var olmaya devam edecek tam bağımsız bir Türkiye için mücadele devam edecek" ifadelerini kullandı.

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06 May 2024 - 05:45 DHA Ankara- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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