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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, ters istikamette ilerleyen otomobilin karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı mask
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
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Kaza akşam saatlerinde Dağçeşme Mahallesi Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Balıkesir’den Tavşanlı istikametine seyir halinde olan Y.K. yönetimindeki 43 ACA168 plakalı otomobil, karşı yönden ters istikamette gelen M.Ö. yönetimindeki 16 AAC 69 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüleri ile 43 ACA 168 plakalı otomobildeki S.T., P.K. ve E.K. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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06 May 2024 - 04:38 DHA Kütahya- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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