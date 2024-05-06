Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Kaza akşam saatlerinde Dağçeşme Mahallesi Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Balıkesir’den Tavşanlı istikametine seyir halinde olan Y.K. yönetimindeki 43 ACA168 plakalı otomobil, karşı yönden ters istikamette gelen M.Ö. yönetimindeki 16 AAC 69 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüleri ile 43 ACA 168 plakalı otomobildeki S.T., P.K. ve E.K. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.