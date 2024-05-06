Yalova'da ahşap barakada yangın

Yangın, saat 23.30 sıralarında Paşakent Mahallesi Dereiçi mevkisinde bulunan ahşap bir barakada çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın, yapının ahşap olması nedeniyle hızla yayıldı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önemleri alırken, yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Soğutma çalışması yapılan ahşap barakada maddi hasar meydana geldi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.