Metin ARSLANCAN-Sacit GÖNCÜ / İSTANBUL

Süper Lig’in 35’inci haftasında Galatasaray, konuk ettiği Sivasspor’u 6-1 mağlup etti. Rams Park Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Erken goller attıklarını aktaran Okan Buruk, “Rakibimiz bazen sekizli, bazen dokuzlu blok halinde beklediğini ve oynadığı maçlarda topu hep rakibe verdiğini ama az pozisyon verdiğini bununla beraber az gol yediğini biliyorduk. Geçiş hücumlarıyla gol bulan ve maç kazanan bir takım. Erken oyuna girdik. Top bizdeyken hücum anlamında hareketliliğimiz, rakibimizin dizilişine karşı verdiğimiz hareketlilik; ayak kalitemiz bence bu sezonki en iyi maçlarımızdan biriydi. Çok büyük bir baskı da görmedik. Rakibimizin alan savunmaları… Icardi ile 3 kişinin yakın oynaması, bek ve stoperlerin arasındaki boşluklar, yön değiştirmeyle girdiğimiz pozisyonlar… Oyunun bütün bölümlerinde üstün oynadık. Rakibin girdiği pozisyonlar oldu. Manaj ve Koita özellikle etkili oyuncular. Üstün bir oyun oynadık. Rahat bir galibiyet oldu. Beklemediğimiz kadar rahat bir galibiyet oldu. Sivasspor ligin dirençli takımlarından biri. Büyük takımlara karşı aldığı puanlarla maç öncesi herkesin gözünü korkutan bir takım vardı. Her golü attıktan sonra aynı şekilde tekrar istedik. Oyuna giren oyuncular aynı dinamizmle oryaya çıktılar. Bütün bölümlerde iyi oynadık. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Bizim için gol sayısı çok önemli. Averaj olarak da bunu yukarıya çıkarttık. Gol sayısı olarak çok büyük sayıya ulaştık. Takımın performansından memnunum. Haftada bir maç bizim için farklı bir durum oldu. Oyuncularıma ve taraftarla teşekkür ediyorum. Muhteşem bir taraftarımız vardı. Onlarla daha güçlüyüz. Onlara bu galibiyeti hediye etmek istiyorum” diye konuştu.

“KENDİ OYUNUMUZDAN ÖDÜN VERMEMEK İSTİYORUZ”

Okan Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz maçımızı oynadık. Yarın rakibimizin maçı var. Devam eden bir lig var. Hiçbir zaman kendi oyunumuzdan ödün vermemek istiyoruz. Kendi performansımızı, ciddiyetimizi artırarak devam ediyoruz. Fazla konsantre olmuştuk. Her hafta bunu arttırıyoruz. En değerli şey de bu. Rakibimizin puanına bakmadan 16 maç üst üste kazandık. Şimdi 3 maçımız var. Bunları da kazanıp Türkiye içinde yeni bir rekor kırmak istiyoruz. Bu ciddiyetle Karagümrük maçına hazırlanacağız.”

“ICARDI MUTLU, BİZ MUTLUYUZ”

Galatasaraylı golcü oyuncu Mauro Icardi ile ilgili Yunan basınında çıkan transfer iddialarına ilişkin bir soruya Okan Buruk, şu yanıtı verdi:

“Yunan basınıyla Icardi’nin ne alakası var, bunu anlamadım. Sezon sonuna geldik. Hepimiz çok mutluyuz. Icardi mutlu, biz mutluyuz. Önümüzdeki sezon hedeflerimiz devam edecek. Biz maçları kazanıp rakibin maçlarını bekleyeceğiz. Kim şampiyonluğa en erken ulaşırsa o değerli. Bir sonraki maçı daha net göreceğiz.”

“ÖNCE ŞAMPİYONLUĞUMUZU YAŞAYALIM”

Galatasaray ile olan kontratı sona erecek teknik direktör Okan Buruk, yeni sözleşmeye dair gelen bir soruya, “Tabii ki konuştuk. Başkanımız, Erden Bey bir aradayız. Kader birliği yaptık. Lig bittikten sonra konuşuruz dedik. Benim isteğim burada devam etmek. Önce şampiyonluğumuzu yaşayalım. Şampiyonluk için önemli bir yerdeyiz. Lig bittikten sonra en kısa zaman da bunu hallederiz. Avrupa Türk teknik adamlar için bir yol. Türk oyuncular buralarda yer alıyor ancak teknik adamların sayısı az. Benim ilk amacım burada büyük başarılar kazanmak. Bu yolda devam etmek. Hayalim burada olmaktı. Çok önemli bir kulüpteyim. Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon önemli bir dünyaya kendini göstermiş bir kulüpteyim. Önümüzdeki sezon daha büyük bir hedef koymak zorundayız” cevabını verdi.

“TANSİYONU DÜŞÜRMESİ GEREKEN İNSANLARIZ”

Teknik adamlar olarak tansiyonu düşürmesi gereken insanlar olduklarını anlatan Okan Buruk, “Kavga ortamı yaratmamak, tansiyonu düşürmesi gereken insanlarız. Zaten çok büyük bir kavga ve kargaşa var. Bizim çıkıp burada yaptığımız açıklamalar hem bizi baskı atına alır, başka yere sokar. Bir yandan da hepimiz Türk futbolu için hizmet ediyoruz. Sahada kalmalıyız. Biz sahada kaldık. Maçın sonuna kadar da bir yandan kazanmak önemli bir yandan da ne kadar gol atarsak rakibimizin önüne geçmiş oluyoruz. İş ikili averaja da gelebiliyor. Şampiyonluk haftalarındayız. Muhteşem bir taraftar var. Çok güzel bir çim var. Zemin güzel olunca oyuncuların kalitesi de artıyor. Sahaya odaklandık. Taraftar, Bülent Hoca’nın ilk maçtan sonraki açıklamalarına tepki vermiş olabilir. Bizim düşüncemiz iyi oynamak. Doğru futbol oynadık. İzleyenler çok güzel bir maç izledi. Bu bizi sevindirdi” değerlendirmesinde bulundu.

Abdülkerim Bardakcı’nın performansına ilişkin de konulan Buruk, “Abdülkerim iyi oynadığını düşünüyorum. Rakibe yakın oynadı. Son haftalara Victor Nelsson – Abdülkerim Bardakcı ikilisi iyi oynadı. Geçen hafta tabii ki net pozisyonlar verdik. İki oyuncuya güveniyoruz. Davinson’a da güveniyoruz. Hazır tutuyor kendisini. Maçların içinde değiştirmeye çalışıyoruz. Ama iki oyuncunun oynaması gerekiyor. Üç oyuncu iyi olur, ikisini oynatma durumunda kalırsınız. Böyle bir şey yaşıyoruz” dedi.

“AMACIM KADRO YAPIMIZI KORUYUP TAKVİYELER YAPMAK”

“Takımdaki oyunculara gelen teklif karşısında nasıl bir yol izleyeceksiniz?” sorusunda Okan Buruk, “Bütün oyuncuların hedefi olabilir. Burada kalıp bir sene oynayan sonraki sene gitmek isteyebilirler. Türk oyunculardan bahsediyorum. Amacım kadro yapımızı mümkün olduğunca koruyup takviyeler yapmak. Geçen sene çok oyuncu değişirdik. Yenileri adapte etmek kolay olmuyor. Bizim çok fazla oyuncu değiştirmek yerine burada doğru adımlar atmamız gerekiyor. Sözleşmesi biten oyuncularımız olacak. Bu kadroyu koruyup, kiralıktan dönecek oyuncularla; onlarla birlikte iyi bir kadro oluşturup doğru adımlarla korumak istiyoruz. Önümüzdeki seneye şöyle düşünmüyoruz. Oyuncu hazırlığı yapıyoruz. Ondan önemlisi lig devam ediyor. Şampiyon olup Şampiyonlar Ligi’nde oynamak için buradaki lig maçlarına odaklanıyoruz” yanıtını verdi.

“HAKIM SENEYE DE BİZİMLE OLACAK”

Hakim Ziyech’in performansını da değerlendiren Okan Buruk, “Hakim Ziyech performans olarak oynadıkça özellikle sakatlık sorunları olmuştu. Şu an çok iyi durumda. Maçı götürüyor. Bazen erken çıkarıyorum. Hem sarı kart sınırında hem de sakatlık riskinden korktuğum için erken de çıkıyor. Hakim bizim oyuncumuz. Seneye de bizimle olacak. Performans da artıyor. Değerli önemli bir oyuncu. Oyuncuyla devam etmek düşüncemiz” diye konuştu.

Çok büyük bir baskı yaşadıklarını anlatan Okan Buruk, “Geçen sene de böyle bir yarış vardı. Benzer maçlar, benzer haftalar. Birinci düşüncemiz maçları kazanıp maçları kazandıktan sonra mutlu sona ulaşacak takım biziz. 16’ncı maçı kazandık. Hedefimiz 3 maçı kazanıp bitirmek. İnşallah en yakın zamanda şampiyonluğa ulaşırız” şekliden konuştu.

“BEN DE KART SINIRINDAYIM”

Sadece kazanmaya odaklandıklarını vurgulayan Buruk, “Gidişine bırakıyoruz. Doğaçlama bir şekilde cezalı duruma düşerlerse düşecekler, düşmezlerse sezon sonuna kadar gidecekler. Ben de kart sınırındayım. Dikkatli olmak zorundayım. Bazen erken de çıkarıyoruz. En önemli maç bir sonraki maç. Sadece kazanmaya odaklanıyoruz. Oyun içindeki aksiyonlara odaklanıyoruz” diyerek konuşmasını tamamladı.