- Sonsöz Özel

Şampiyon Akyurt

Akyurt Belediye Spor, yapılan maçta Kızılcahamam Belediye Spor'u 6-2 yenerek Süper Amatör Lig'e yükseldi.

Şampiyon Akyurt mask
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Ankara Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu'nda oynanan, sezonun son maçında, Akyurt  Belediye Spor, Kızılcahamam Spor’u 6-2 mağlup ederek Süper Amatör Lig'e yükseldi.

Akyurt Belediye Spor yönetimini, teknik ekibi ve oyuncularını tebrik ediyoruz.

Akyurt Belediyesi ise şampiyonluğun ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı ile Akyurt Belediye Spor'a tebriklerini iletti.

Şampiyon Akyurt

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06 May 2024 - 02:03 Ankara/ Akyurt- Sonsöz Özel

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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