Şampiyon Akyurt

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Ankara Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu'nda oynanan, sezonun son maçında, Akyurt Belediye Spor, Kızılcahamam Spor’u 6-2 mağlup ederek Süper Amatör Lig'e yükseldi.

Akyurt Belediye Spor yönetimini, teknik ekibi ve oyuncularını tebrik ediyoruz.

Akyurt Belediyesi ise şampiyonluğun ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı ile Akyurt Belediye Spor'a tebriklerini iletti.