06 May 2024 - 01:39- İlçe Haberleri G:

Başkan Karakoç, Hıdırellez etkinliklerine katıldı

Kalecik Belediyesi Başkanı Satılmış Karakoç, Başkan Yardımcısı Haşim Nuri Yıldız ile birlikte Kazmaca Mahallesinde düzenlenen Hıdırellez etkinliklerine katıldı.

Başkan Karakoç, Hıdırellez etkinliklerine katıldı mask
Başkan Karakoç, Hıdırellez etkinliklerine katıldı
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Kalecik Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

" Belediye Başkanımız Satılmış Karakoç, Başkan Yardımcımız Haşim Nuri Yıldız ile birlikte Kazmaca Mahallesinde düzenlenen Hıdırellez etkinliklerine katıldı."

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06 May 2024 - 01:39 Ankara/ Kalecik- İlçe Haberleri

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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