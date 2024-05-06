06 May 2024 - 01:17- Spor G:

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Balâ'da yapıldı

ABB Başkanı Mansur Yavaş:" Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nın ikinci ayağına Balâ ilçemizin Beynam Mahallesi’nde hazırladığımız özel parkurda ev sahipliği yaptık." dedi.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Balâ'da yapıldı mask

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

" Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nın ikinci ayağına Balâ ilçemizin Beynam Mahallesi’nde hazırladığımız özel parkurda ev sahipliği yaptık. Türkiye’nin her yerinden katılan 126 sporcumuza teşekkürlerimi sunuyorum. Sporun ve sporcunun Başkenti olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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06 May 2024 - 01:17 Ankara/ Bala- Spor

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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