Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Balâ'da yapıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
" Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nın ikinci ayağına Balâ ilçemizin Beynam Mahallesi’nde hazırladığımız özel parkurda ev sahipliği yaptık. Türkiye’nin her yerinden katılan 126 sporcumuza teşekkürlerimi sunuyorum. Sporun ve sporcunun Başkenti olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nın ikinci ayağına Balâ ilçemizin Beynam Mahallesi’nde hazırladığımız özel parkurda ev sahipliği yaptık.
Türkiye’nin her yerinden katılan 126 sporcumuza teşekkürlerimi sunuyorum.
Sporun ve sporcunun Başkenti olmak için çalışmalarımıza devam… pic.twitter.com/UeDl6d7Uyd
— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) May 5, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.