Antalya'da maç başlamadan kavga çıktı

Antalya'da, Süper Amatör Lig'de şampiyonluk için karşılaşacak olan iki takımın taraftarları arasında maç öncesi çıkan arbedede çok sayıda kişi yaralandı. Olayın ardından maç, hakem kararıyla ertelendi.

Antalya'da Süper Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi için Demre ilçe stadyumunda Beymelekspor ve Kaş Kınıkspor karşı karşıya geldi. Saat 15.30'da başlayacak maç öncesi taraftarlar birbirine girdi. Birbirlerine laf atmaya başlayan taraftarlar arasında maç başlamadan önce kavga çıktı. Taraftarlar birbirlerine önce uzaktan taş atmaya başladı, ardından yumruklarla kavga etti. Kavga anları maçı izlemeye gelen diğer taraftarların cep telefonu kameralarına da yansıdı. Gerginlik, stadyumun dışına da taştı. Maç başlamadan çıkan saha ve tribün olayları nedeniyle karşılaşma hakem kararıyla ertelendi. Çıkan kavgada çok sayıda kişi yaralanırken, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle öfkeli taraftar grupları dağıtıldı.