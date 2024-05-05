İskenderun'da tarihi bina küle döndü

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki iki katlı tarihi bir yapı, yangın sonucunda tamamen kül oldu.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki iki katlı tarihi binada çıktı. Tarihi binadan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan tarihi binanın çevresindeki binalar güvenlik amacıyla tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin bitişikteki binalara sıçramadan söndürmek için yoğun çaba sarfetti. Müdahale ile yangın söndürülürken tarihi bina kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmasının tamamlanmasının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.