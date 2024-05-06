T.C. ANKARA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası 2023/317 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/317 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İli Çankaya İlçesi Cevizlidere Mahallesi 1231. Sokak 1 kapı numaralı Ardahan Apartmanının bulunduğu yere rastlayan 17 nolu taşınmaz tapu kaydında Cevizlidere Mahallesi 27880 ada 6 parselde kayıtlı 1.089,00m² yüzölçümlü 43/1089 arsa paylı zemin tipi kat irtifakı olan zemin kat 17 nolu meskenin bulunduğu bina 3 bodrum + zemin + 4 normal kattan oluştuğu asansör ve arka bahçesinde açık otopark alanı bulunduğu her türlü belediye hizmetinden faydalandığı fiili durumda 2 oda salon antre koridor mutfak banyo wc alanından oluştuğu keşif anında kitap satış yeri ve deposu olarak kullanıldığı ısınmanın doğalgaz kombi ile sağlandığı net kullanım alanının 82,00m² olduğu balkonu bulunmadığı bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.
Adresi : Cevizlidere Mahallesi 1231. Sokak Ardahan Apartmanı No:1/17 Çankaya / ANKARA
Yüzölçümü : 1.089,00 m2
Arsa Payı : 43/1089
İmar Durumu : Çankaya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/03/2024 tarih 1015027 sayılı cevabi yazısında 81156 nolu parselasyon planı ile oluşturulduğu imar kullanımının konut yapılaşma koşullarının ayrık nizam 5 kat E:1.80 (kamu terklerinin yapılması halinde E:2.00) olarak belirlendiği parselin cephe aldığı yolda planlı alanlar imar yönetmeliği 19f1 maddesine göre ticaret kullanımına yönelik uygulama yapılabileceği 28/03/2001 tarih 14196 nolu imar durumu belgesinde "bedelsiz terk işlemi yapıldığından Emsal:2.00 olarak uygulanacaktır" denildiği yapının onaylı mimari projesinde emsal hesabının 2.00 olarak hesaplandığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 2.400.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi Olup,
YABANCI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN TAŞINMAZ VE SINIRLI AYNİ HAK EDİNİMLERİ YASAKLANMIŞTIR - 09/09/2009 TARİH 1592 SAYI
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 10:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 10:00
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.