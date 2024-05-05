"Teşkilat" dizisi, 111. bölümle sezon arasına giriyor. Pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Teşkilat, izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Ankara'da başlayan ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kahramanlık hikayelerini izleyicilere aktaran dizi, Murat Yıldırım'ın canlandırdığı Ömer karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. Yıldırım, geçen yıl diziyle bir sezon için anlaşmış ve yoğun talep üzerine bu sezon da "Teşkilat"a devam etmişti. Ancak Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, Yıldırım, başarılı geçen iki sezonun ardından ekipten ayrılacak.
- Magazin
Teşkilat dizisinde şok ayrılık!
Teşkilat dizisi, her pazar izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Dizinin önemli oyuncularından biri olan Murat Yıldırım'ın diziden ayrılmaya hazırlandığı gündemde.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.