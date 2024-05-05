Teşkilat dizisinde şok ayrılık!

"Teşkilat" dizisi, 111. bölümle sezon arasına giriyor. Pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Teşkilat, izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Ankara'da başlayan ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kahramanlık hikayelerini izleyicilere aktaran dizi, Murat Yıldırım'ın canlandırdığı Ömer karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. Yıldırım, geçen yıl diziyle bir sezon için anlaşmış ve yoğun talep üzerine bu sezon da "Teşkilat"a devam etmişti. Ancak Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, Yıldırım, başarılı geçen iki sezonun ardından ekipten ayrılacak.