05 May 2024 - 20:00 - Spor

Konya'da Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama

Fenerbahçe, yarın Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç için Konya'ya geldi. Sarı-lacivertli takım, coşkulu bir şekilde taraftarlar tarafından karşılandı.