Konya'da Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama

Fenerbahçe, yarın Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç için Konya'ya geldi. Sarı-lacivertli takım, coşkulu bir şekilde taraftarlar tarafından karşılandı.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, düşme hattı sınırında bulunan Konyaspor ile yarın saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşılaşacak. Sarı-lacivertli kafile, teknik direktör İsmail Kartal eşliğinde özel uçakla bugün Konya'ya geldi. Taraftarın coşkuyla karşıladığı kafile daha sonra kamp yapacağı otele geçti.
Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Fred Santos, Rade Krunic, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Efekan Karayazı, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Serdar Dursun, Michy Batshuayi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.