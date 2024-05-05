Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray!

Galatasaray, Türkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluk koltuğuna oturdu.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve son haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, sahasında ALG Spor'u 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Galatasaray Petrol Ofisi, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ALG Spor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar 21. dakikada Eda Karataş’ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda Galatasaray'da 67. dakikada Kristina Bakaradze kırmızı kart gördü. Müsabakanın geri kalanını 10 kişi oynayan sarı-kırmızılılar 90. dakikada da Kipoyi’nin attığı golle maçı 2-0’lık skorla kazandı.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar 23 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle aldığı 71 puanla sezonu şampiyon tamamladı. Sarı-kırmızılılar, kadın futbol branşında ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

2021-2022 sezonunda kurulan kadın futbol takımı, geçtiğimiz yıl normal sezonu grubunda lider tamamlamış, yarı finalde ise Fenerbahçe'ye elenmişti.

Karşılaşmanın ardından Sarı-kırmızılı futbolcular ile teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Futbolcular daha sonra Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki tribünlerini tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftalar da şampiyonluk beraber kutladı.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, erkek futbol takımından Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Günay Güvenç ve Eyüp Aydın da mücadeleyi takip etti.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu olan Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

''Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nı kutluyorum. Bu uzun maratonun sonucunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray camiasının futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini ve taraftarlarını tebrik ediyorum.''