Esenler'de silahlı saldırı

İstanbul, Esenler Menderes Mahallesi 329. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta ilerleyen baba ve oğluna kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan baba Nazım Kadir Cansız'a ilk müdahale mahalle sakinleri tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Cansız'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Saldırıdan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için polis çalışma başlattı.Saldırının hemen ardından sokakta yaşanan hareketlilik ve yaralının yakınlarının baygınlık geçirdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olaya tanık olan Hasan Karakaya, "Sipariş dağıtıyordum, silah seslerine geldim. Baktım arkadaş yerde yatıyor, vücudunda çok sayıda mermi izi vardı. Ambulans geldi, müdahale etti. Yaşıyordu, belirti vardı ama kötü oldu yani. Mermi izleri vardı vücudunda, sağlık ekipleri o an kalp masajı yaptı." şeklinde konuştu.