Adıyaman'da ağır hasarlı binalar yıkılıyor

Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde 6 Şubat’ta meydana gelen depremden etkilenen 11 ilin içinde ağır yıkımın yaşandığı Adıyaman’da yıkım çalışmaları devam ediyor. Depremin üzerinden 454 gün geçmesinin ardından, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Atatürk Bulvarı ve Hastane Caddesi üzerindeki ağır hasarlı olan ve yıkım kararı verilen yapıların yıkımları kontrollü şekilde devam ederken, bu anlar havadan görüntülendi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.