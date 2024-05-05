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Adıyaman'da ağır hasarlı binalar yıkılıyor

Adıyaman'da, 6 Şubat depremlerinin ardından ağır hasar alan binaların yıkım çalışması devam ediyor.

Adıyaman'da ağır hasarlı binalar yıkılıyor
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Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde 6 Şubat’ta meydana gelen depremden etkilenen 11 ilin içinde ağır yıkımın yaşandığı Adıyaman’da yıkım çalışmaları devam ediyor. Depremin üzerinden 454 gün geçmesinin ardından, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Atatürk Bulvarı ve Hastane Caddesi üzerindeki ağır hasarlı olan ve yıkım kararı verilen yapıların yıkımları kontrollü şekilde devam ederken, bu anlar havadan görüntülendi.

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05 May 2024 - 15:17 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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