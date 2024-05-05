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Erciyes'e kar yağdı

Türkiye'nin önemli kış turizm noktalarından Erciyes Kayak Merkezi'ne mayıs ayında kar yağdı.

Erciyes'e kar yağdı mask
Erciyes'e kar yağdı
Erciyes'e kar yağdı
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Kentte dün akşam etkili olan sağanak, 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda yerini kar yağışına bıraktı. Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 rakım ve üstünde etkili olan kar yağışı nedeniyle kayak merkezi, beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezinde de hissedilen hava sıcaklığı 7 dereceye kadar geriledi.

# Erciyes, Kayseri, dağ, Kar, Hava, sağanak

05 May 2024 - 15:13 DHA Kayseri- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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