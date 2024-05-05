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Avcılar'da kaçak göçmen operasyonu

İstanbul, Avcılar'da kaçak göçmenlere yönelik operasyonda, ikisi organizatör olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, kaçmak isterken bir polisi ayağını araç ile ezerek yaraladı.

Avcılar'da kaçak göçmen operasyonu
Avcılar'da kaçak göçmen operasyonu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekipleri 3 Mayıs Cuma günü akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi. Polisin geldiğini gören iki organizatör ile 6 kaçak göçmen, hafif ticari araç ve otomobil ile kaçmaya çalıştı. Şüpheliler kaçtıkları araçla polis memuru K.Ö.,'nün ayağını ezdi. Yaralı polis Beylikdüzü'ndeki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kısa sürede kaçan toplam 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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05 May 2024 - 14:39 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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