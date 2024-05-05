Avcılar'da kaçak göçmen operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekipleri 3 Mayıs Cuma günü akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi. Polisin geldiğini gören iki organizatör ile 6 kaçak göçmen, hafif ticari araç ve otomobil ile kaçmaya çalıştı. Şüpheliler kaçtıkları araçla polis memuru K.Ö.,'nün ayağını ezdi. Yaralı polis Beylikdüzü'ndeki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kısa sürede kaçan toplam 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.