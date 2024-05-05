Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havsa ilçesine bağlı Söğütlüdere köyünde yaptığı denetimlerde durduğu araçta yasa dışı yollarla Yunanistan’a çıkış yapmak isteyen 6 kaçak göçmen ile 1 organizatörü yakaladı. Organizatör gözaltına alınırken, göçmen kaçakçılığında kullanılan araca el koyularak, yediemin otoparkına çekildi. Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
05 May 2024 - 14:28- Gündem Güncelleme:
Edirne’de kaçak göçmenler yakalandı
Edirne’nin Havsa ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçta Yunanistan’a çıkış yapmak isteyen 6 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.