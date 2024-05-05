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Yolcu uçağının kanadına kuş çarptı

İstanbul-Siirt seferini yapan ve Siirt Havalimanı’na inişi sırasında kanadına kuş çarpan Türk Hava Yolları’na ait TC-JLU kuyruk tescilli TK 2656 sefer sayılı Airbus A319 tipi uçakta, teknik ekibin incelemesi tamamlandı. Siirt-İstanbul seferini 11.30’da yapması gereken uçak, çalışma nedeniyle 2 saatlik rötarın ardından 13.30’da havalandı.

Yolcu uçağının kanadına kuş çarptı mask
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İstanbul-Siirt seferini yapan ve Siirt Havalimanı’na inişi sırasında kanadına kuş çarpan Türk Hava Yolları’na ait TC-JLU kuyruk tescilli TK 2656 sefer sayılı Airbus A319 tipi uçakta, teknik ekibin incelemesi tamamlandı. Siirt-İstanbul seferini 11.30’da yapması gereken uçak, çalışma nedeniyle 2 saatlik rötarın ardından 13.30’da havalandı.

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05 May 2024 - 14:25 DHA Siirt- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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