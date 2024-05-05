Yolcu uçağının kanadına kuş çarptı

İstanbul-Siirt seferini yapan ve Siirt Havalimanı’na inişi sırasında kanadına kuş çarpan Türk Hava Yolları’na ait TC-JLU kuyruk tescilli TK 2656 sefer sayılı Airbus A319 tipi uçakta, teknik ekibin incelemesi tamamlandı. Siirt-İstanbul seferini 11.30’da yapması gereken uçak, çalışma nedeniyle 2 saatlik rötarın ardından 13.30’da havalandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.