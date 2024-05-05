"Yoksullukla samimi olarak mücadele edeceğiz"

CHP'li Nazlıaka, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Nazlıaka, ekonomiye dair gerçeklerin can yakıcı hale geldiğini belirterek, "Bugün Türkiye'de her 5 aileden biri yardıma muhtaç hale geldi. Ülkemizde 2022 sonu itibariyle TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre, 26 milyon 75 bin 365 hane bulunmakta. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'nın 2023 Faaliyet Raporu'na göre ise sosyal yardımlardan faydalanan toplam hane yaklaşık 5 milyon; 4 milyon 989 bin 456. Sosyal yardım alan toplam hane sayısına oranlandığında yüzde 19,2; yani yüzde 20'ye ulaşmakta. Bakanlığın, stratejik planında çocuk yoksulluğundaki artış tespiti de bir çeşit itiraf niteliğinde sunulmuş. Bakanlık, ekonomik krizle birlikte çocuk yoksulluğunun daha da artacağını itiraf etmiştir. Şöyle ki mesela bir başarıymış gibi yoksulluk sınırının altında olduğu için ailesinin yanında destek alan çocuk sayısının plan döneminin sonunda yani 2028 yılında yüzde 40 artacağını öngörmekte. Bu rakamlar, AK Parti iktidarı döneminde çocuk yoksulluğunun ne kadar hızlı bir şekilde arttığını ve artmaya devam edeceğini de göstermekte" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin aile ve sosyal politikalarla ilgili genel seçim beyannamesindeki vaatlerini yerine getirmediğini öne süren Nazlıaka, "Deniliyor ki; 'Ev hanımlarının emekliliğine destek sağlanacak. Bu kapsamda ev hanımların isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Biz karşılayacağız' diyorlar. Gerçek ne? Gerçek, 'İnşallah' demenin ötesinde bir çalışma yok. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Gündemimiz var, orta vadede madde madde ele alacağız inşallah. Tamamen bütçe disiplinine bağlı. Allah nasip ederse enflasyon hedefimizi tutturduk' diyor. Yani dediğim gibi inşallah maşallah" dedi.

'ŞEHİT YAKINI AYLIKLARI ASGARİ ÜCRETİN GERİSİNDE KALDI'

Nazlıaka, şehit yakınları ve gazilerle ilgili verilen vaatlerin de tutulmadığını ifade ederek, "Demişler ki; 'Tüm kurum ve kuruluşlarda şehit yakınları ve gazilerin iş ve işlemlerinin takip edileceği bir irtibat noktası oluşturacağız.' Gerçek ne? Kamuoyuna yansıyan böyle bir faaliyet bulunmuyor. Yine vaat etmişler ve demişler ki; 'Şehit anne ve babalarının aylıklarını daha da iyileştirici düzenlemeler yapacağız.' Gerçek ne? Şehitlerin anne ve babalarının aylıkları asgari ücretin gerisinde kaldı. Bir başka vaatleri; 'Şehit ve gazi çocuklarının kamu burslarının yanı sıra özel burslardan da en üst düzeyde faydalanmasını sağlayacağız' Gerçek ne? Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü web sitesinde bu alanda hiçbir açıklama yok. Bu bursların hangi koşulda verileceğine dair en ufak bir bilgi kırıntısı dair bulunmuyor" açıklamasında bulundu.

'EŞİT BİR TÜRKİYE İNŞA EDECEĞİZ'

Nazlıaka, eşitlik anlayışından uzak, yoksulluğu bitirmeyi değil, yönetmeyi tercih eden, çocuğun üstün yararını gözetmeyen, gazi ve şehit yakınlarını kaderine terk eden, yaşlıları toplumun dışına iten anlayışı yekten reddettiklerini belirterek, "Partimiz iktidara geldiğinde neler yapacağı çok net. Yol haritamız çok hazır. Birincisi, eşit bir Türkiye inşa edeceğiz. Sosyal yardımları adil, şeffaf, hesap verebilirlik ilkesine uygun olarak sağlayacağız. Yoksullukla samimi olarak mücadele edecek ve sosyal destekleri bir lütuf olarak değil, sosyal devlet olmanın bir gerekliliği olarak sunacağız. Engellilerin, Romanların, gazilerin, şehit yakınlarının haklarını bugün olduğu gibi sadece belirli gün ve haftalarda değil her daim gündemimizde tutacağız" ifadelerini kullandı.