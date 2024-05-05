AOÇ 99 yaşında!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin tarım ve ormancılık sektöründe önemli bir yere sahip olan Atatürk Orman Çiftliği, 5 Mayıs 1925 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuruldu.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında ülkenin tarımsal üretimini artırmak ve modern tarım tekniklerini yaygınlaştırmak amacıyla oluşturulan AOÇ çiftliği aynı zamanda ormanların sürdürülebilir yönetimi ve ormancılık sektörünün geliştirilmesi için önemli bir rol üstlenmiştir.

Çiftlik, başlangıçta tarım arazileri, meyve bahçeleri, seralar, süt ve sığır çiftlikleri ile kurulmuştur. Ayrıca, fidanlık alanlarıyla ülkenin ağaçlandırma ve ormancılık projelerine hizmet etmiştir. Zamanla, çiftlik bünyesinde tarım ve hayvancılık alanlarının yanı sıra araştırma enstitüleri, laboratuvarlar ve eğitim merkezleri de kuruldu.