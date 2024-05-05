Yenimahalle, sağanak yağış sonrası yaraları sarıyor

Vatandaşların mağduriyetini gidermek adına yağışın başladığı günden bu yana su tahliyesi, çöp ve moloz atıkların temizlenmesi gibi birçok çalışmayı 7/24 sürdüren belediye ekipleri, Gazi, Çamlıca, Demetevler, Şentepe ve Çarşı Mahallesi’nde su baskını sonucu eşyaları kullanılamaz hale gelen ilçe sakinlerin imdadına yetişti.

100 kişilik ekip 7/24 çalışıyor

Yenimahalle Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler aşırı yağış nedeniyle oluşan su birikintilerini temizlemek, su basan evlerde bulunan eşyaları temizlemek için hummalı bir çalışma yürütüyor. 8 kamyon, 3 greyder, 3 kepçe, 3 bobcat ve Vidanjörlerle su tahliyesi ve moloz kaldırma işlemlerini aralıksız sürdüren 100 kişilik ekip, vatandaşların sel felaketi sonrası yaralarını sarmak için ilçenin 5 ayrı mahallesinde çalışmalarına devam ediyor.

Gece gündüz görevimizin başındayız

Başkent genelinde yağışın en fazla Yenimahalle’ye düştüğünün altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yağışın başladığı ilk günden itibaren ekiplerimiz ilçemizin farklı noktalarında evlerini ve dükkanlarını su basan vatandaşlarımıza tahliye ve temizlik konusunda destek veriyor. Yenimahalle Belediyesi gece gündüz görevinin başındadır. Tüm ekiplerimiz ilçemizde felaketten etkilenen vatandaşlarımıza hizmet etmek için var gücüyle çalışıyor. Bir nebzede olsa vatandaşın normal hayatına dönmesi ve yaraları sarmak adına çalışmalarımız sürdüreceğiz” dedi.