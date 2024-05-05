Atatürk Orman Çiftliği 99 Yaşında

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı,Tezcan Karakuş Candan, sosyalm medya platformu X'ten Atatürk Orman Çiftliği'nin kuruluş tarihinin yıldönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.
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Tezcan Karakuş Candan sosyal medya hesabından Atatürk Orman Çiftliği'nin kuruluş yıldönümüne ilişkin paylaşım yaptı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.