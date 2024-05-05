Fidan’dan Gambiya’da resmi temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15. İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Banjul'da görüşmelerine devam ediyor. Bakan Fidan, bu kapsamda Banjul’da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Fas Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurtdışındaki Faslılar Bakanı Nasır Burita ve Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov ile görüştü.