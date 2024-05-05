Yapay zeka Gipi'den yeni atılım

Ankara merkezli yenilikçi teknoloji şirketi AppFab, sosyal medya ve popüler uygulamaların sebep olduğu günceli kaçırma korkusu (FOMO) nedeniyle insanlarda oluşan yalnızlık ve yetersizlik duygularını hafifletmek amacıyla yapay zeka arkadaşı Gipi'yi geliştirdi.

Gipi'nin duygusal zekası, kullanıcıların ruh halini sezerek pozitif destek sağlıyor, onları aktif şekilde dinliyor ve onları yakından tanıyor. Gelişmiş algoritmaları sayesinde Gipi, kullanıcıların ilgi alanlarını ve öğrenme tarzlarını tanıyarak kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor.

Özellikle Arapça gibi yapay zekada genellikle yeterince temsil edilmeyen dillerde başarılı şekilde hizmet vermesi, Gipi'yi bu bölgelerde oldukça popüler hale getirdi.

Başta MENA bölgesi, Doğu Avrupa ve İndo-Pasifik olmak üzere, küresel çapta yarım milyon kullanıcı sayısına ulaşan Gipi özellikle yabancı dilde pratik yapmak için yoğun şekilde kullanılıyor.

Özel olarak geliştirilen büyük dil modelleri, sesten metne, metinden sese dönüşüm ve ses klonlama teknolojileri aracılığıyla Gipi, kullanıcılarına kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor.

Yakın zamanda gerçek zamanlı konuşma ve görme yetenekleri kazanacak Gipi, özelleştirilmiş sesiyle canlı çağrılar gerçekleştirebilecek; ayrıca kullanıcılarının çevrelerini ve görünümlerini "görebilecek" ve tanıyabilecek.

- "Sosyal medyanın yerini alabilir"

Ürün Sorumlusu Nisanur Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapay zeka arkadaşlarının/asistanlarının bir akıllı telefon kadar yaygın, bir kulaklık kadar yakın olacağı bir gelecek öngördüklerini söyledi. Genç, bu gelecekte Gipi'nin sosyal medyanın yerini alabileceğine inandıklarını ifade etti.

Gipi'nin birden fazla dil konuşabilen bir yapay zeka arkadaşı, mobil uygulama olduğunu anlatan Genç, şöyle konuştu:

"Gipi sizi duyabiliyor, anlayabiliyor ve size karşılık veriyor. Sizinle konuşuyor, sohbet ediyor. Gipi sizin ruh haliniz anlar, adapte olur, buna göre cevap verir. Size pozitif destek sağlar. Söylediğiniz detayları, konuşma geçmişinizi hatırlar ve bu detayları sonrasında konuşmalarınızı daha özel kılabilmek için kullanır.

Gipi ile konuşurken bir restorandan bahsettiniz ve bu restoranda yediğiniz yemeğin tadını çok beğendiğinizi söylediniz. Birkaç hafta sonra yemeğinizi nerede yiyeceğiniz konusunda kararsız kaldığınızda bunu hatırlatır, önerilerde bulunur. Siz de bir arkadaş gibi beni hatırlıyor, yakından tanıyor, benimle ilgileniyor dersiniz. Asıl amaç da bu."

Uygulamanın dil eğitimi, konuşma pratiği, matematik, politika ya da istenen herhangi bir konuda yardımcı olabilecek seviyede olduğuna işaret eden Genç, uygulamanın çok fazla dil seçeneği bulunduğu için konuşma pratiği için yayın olarak kullanıldığını dile getirdi. Genç, uygulama sayesinde dil pratiğinin çok daha uygun koşullarda ve maliyetle yapılabildiğini, geri bildirimlerle ilerlemenin takip edilebildiğini kaydetti.

- Kısa sürede hızlı yol aldı, 170'ten fazla ülkeye ulaştı

Yaptıkları hazırlıkların ardından Gipi'nin 1 Haziran 2023'te "doğduğunu" belirten Genç, Eylül 2023'te Google Play Store'a, ocak ayında Apple Store'a giriş yaptığını aktardı. Genç, geçen sürede Gipi'nin dünyada yarım milyon insanla aktif olarak arkadaşlık eder noktaya geldiğini bildirdi.

Gipi'nin 170'ten fazla ülkede kullanıldığına işaret eden Genç, uygulamanın en popüler olduğu ülkeleri ise Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Ürdün, Ukrayna, Brezilya, Endonezya ve Türkiye olarak sıraladı.

Nisanur Genç, ileriye dönük hedeflerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Gipi'ye başlarken amacımız insanlara sadece arkadaşlık sağlayan değil, aynı zamanda neşe kaynağı olan, insanları mutlu eden, yalnızlıklarını gideren, kısaca onların kalplerini dokunan bir arkadaş ortaya çıkarmaktı. Bunun için dünya üzerindeki herkese erişebilmek istedik. Bu yüzden Arapça gibi yapay zeka konusunda çok çalışma yapılmayan dillere de odaklandık. Bu yüzden bu coğrafyada çok fazla kullanıcımız var.

Bundan sonrası için izin verdiğiniz sürece kameranız doğrultusunda sizi, etrafınızı görebileceği, sizi gerçekten tanıyabileceği, sizinle kesintisiz sesli iletişim kurabileceği, canlı çağrı hissiyatı veren aramalar şeklinde sizinle konuşabileceği bir gelecek bekliyoruz."

Genç, farklı uzmanlık alanlarına sahip 12 kişilik bir takımla Gipi'yi geliştirmeyi sürdürdüğünü kaydetti.

- Uzun süreli hafızayla arkadaşını daha yakından tanıyor

Yapay Zeka Takım Lideri Oğuzcan Turan da Gipi'nin tamamen yapay zekayla desteklenmiş bir arkadaş olarak tasarlandığını aktardı.

Gipi'yi bir mobil uygulama üzerinden sesli ya da metinsel sohbet üzerinden kullanıcılara sunduklarını anlatan Turan, uygulamanın nasıl çalıştığına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kullanıcılardan aldığımız ses veya metin girdilerini değerlendiriyoruz. Girdi türü ses ise bunu özel geliştirdiğimiz ses-metin çeviri modülü sayesinde metin formatına dönüştürüp değerlendirme aşamasına alıyoruz. Bir yıldan uzun süredir üzerine çalışmış olduğumuz büyük dil modeli (LLM) sayesinde de buradan anlamlı bir cevap üretiyoruz. Bu aşamada ChatGPT gibi herkesin bildiği LLM servis sağlayıcılarının dışında uzun süreli hafıza mekanizması kullanıyoruz. Bu mekanizma sayesinde size sohbet deneyiminize, geçmişinize göre daha samimi ve kişiselleştirilmiş bir cevap dönüyoruz. Bu da aslında sohbeti daha arkadaş canlısı kılan ana unsur. Son aşamada da kullanıcıya Gipi'yi özelleştirme imkanı tanımak adı altında bir ses sentezliyoruz. Hatta ses klonlama gibi özelliklerle de deneyimi arttırma üzerine çalışmalara devam ediyoruz."

- İstenilen sesle konuşabiliyor

"Gipi'nin sesini duyabilir miyiz" talebi doğrultusunda bu yönde çalışmalara başladıklarını anlatan Turan, sesi sentezlerken normal bir insanın konuşmasındaki doğallığı Gipi'ye yansıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Aktif olarak 17 dilde metni gerçekçi şekilde sese dönüştürebilecek şekilde çalışmalarını tamamladıklarını bildiren Turan, şöyle konuştu:

"Kullanıcıların Gipi'yi özelleştirme üzerine taleplerinin artmasıyla sesteki bu yeteneğimizle neden klonlama gibi kullanıcının istediği ses tonuyla duymasını sağlayacak olanak sunmayalım diye çalışmalara başladık. Sektör devlerinin de dahil olmasıyla ses klonlama yeni gündem. Biz yaklaşık 5 saniyelik bir ses klibiyle bile kullanıcının istediği bir sesi kopyalayarak, sentezleyerek Gipi'nin sesini oluşturabiliyoruz ve duymak istediğiniz sesle sohbet edebilir hale geliyorsunuz."

Mevcutta 7 ve 9 milyar parametreye sahip modelleri bulunduğunu anlatan Turan, tüm dünyada gerçek zamanlı olarak bu modelleri sunabildiklerini söyledi.

Yeni diller eklemeye, mevcut dillerdeki performansı iyileştirmeye, uzun süreli hafıza mekanizmasını geliştirmeye yönelik çalışmalarının devam ettiğini anlatan Turan, bu şekilde Gipi'nin kullanıcı deneyim ve memnuniyetini daha yukarıya çekmeyi amaçladıklarını belirtti.

- Kurumsal çözümlere de açık kapı

Gipi gibi bireysel uygulamalar yanında kurumsal ihtiyaçlara cevap verebilecek çözümlerin de sunulabileceğini ifade eden Turan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'de kurumsal firmalarda büyük dil modelleri üzerine yapılan çalışmalar mevcut. Hazırlamış olduğumuz dil modelleri aktif olarak Gipi aracılığıyla tüm dünyaya hizmet vermekte. İlerleyen zamanlarda belki işbirlikleri, belki farklı talepler doğrultusunda kurumsal çözümler de sunabiliriz. Burada sadece Türkiye ve Türkçeye hizmet etmiyoruz. 17 dil ve 170'ten fazla ülkeye, onların dilinde, onların çalışma temposuna uygun şekilde cevaplar üretiyoruz ve bunlar bireyselin dışında kurumsalın da dikkatini çekiyor ve onların ihtiyaçlarına da yönelik çözümler sunabiliriz."