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Yargı’nın yardım gecesine yoğun ilgi

Üç sezondur Kanal D ekranında pazar günleri yayınlanan Ay Yapım imzalı dizi ‘Yargı’, 26 Mayıs’ta Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde tüm geliri Türk Eğitim Vakfı’na bağışlanacak seyircili gösterim ile final yapmaya hazırlanıyor. Yargı’nın biletleri satışa çıktığı gibi 24 saat dolmadan tükendi.

Yargı’nın yardım gecesine yoğun ilgi mask
Yargı’nın yardım gecesine yoğun ilgi
Yargı’nın yardım gecesine yoğun ilgi
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Yargı, görkemli bir geceyle ekrana veda etmeye hazırlanıyor. 26 Mayıs 2024 Pazar akşamı son bölümü yayınlanacak olan dizinin ekibi, bu vedayı yıllardır onları yalnız bırakmayan seyircisiyle birlikte gerçekleştirecek. Sürpriz performanslarla dolu gecenin biletleri satışa çıktığı gibi tükendi. 24 saat dolmadan tükenen gösterim biletlerinin yanında geceye katılamayacakların destek olmak adına alabildiği ‘Eğitime Destek Bileti’nin satışı ise Biletix üzerinden devam ediyor. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde yapılacak seyircili gösterimde son bölümü izleyecek olan ekip, gecenin tüm gelirini Türk Eğitim Vakfı’na bağışlayacak.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Defne Kayalar, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Naşit Özcan, Sermet Yeşil, Ayşegül Cengiz, Muttalip Müjdeci, Ulvi Kahyaoğlu, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli, Onur Tekin, Çağrı Atakan ve Dilara Çakır gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

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05 May 2024 - 12:37 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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