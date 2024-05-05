İzmir'de kaçakçılık operasyonu

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Organize Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmatı ile ticareti ve kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmaların ardından harekete geçti. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, antika olduğu değerlendirilen 4 tabanca, 13 dolma tabanca, 2 havalı tabanca, 10 tüfek, 78 tabanca mermisi, çok sayıda kılıç, bıçak ve muşta ele geçirildi. Operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.