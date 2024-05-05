Mutfakta patlama oldu

Tokat Erbaa ilçesi Kuruçay Mahallesi’nde bu sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Duran Yıldız’a ait evin mutfağında gaz sıkışması kaynaklı patlama meydana geldi. Sesi duyan çevredekiler, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan Yıldız, yapılan ilk müdahalenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.