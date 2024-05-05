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Mutfakta patlama oldu

Tokat’ın Erbaa ilçesinde, mutfaktaki gaz sıkışması kaynaklı patlamada ev sahibi Duran Yıldız (62), yaralandı.

Mutfakta patlama oldu mask
Mutfakta patlama oldu
Mutfakta patlama oldu
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Tokat Erbaa ilçesi Kuruçay Mahallesi’nde bu sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Duran Yıldız’a ait evin mutfağında gaz sıkışması kaynaklı patlama meydana geldi. Sesi duyan çevredekiler, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan Yıldız, yapılan ilk müdahalenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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05 May 2024 - 11:43 DHA Tokat- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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