Fizik profesörü köye kütüphane açtı

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Eğitim Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, fakültedeki çalışma kapsamında; üniversitede öğrenim gören öğretmen adaylarıyla 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 2 köy okuluna kütüphane kurmak için 3 ay önce kitap toplama kampanyası başlattı. 40 öğrenci, üniversitedeki fakülteler ile şehir merkezindeki iş yerlerini tek tek ziyaret edip, 5 bin kitap topladı.
Toplanan kitaplarla, Hatay Yayladağı Mili Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla Sebenoba Hacı Fuat Yılmaz Ortaokulu ve Bezge İmam Hatip Ortaokulu’na kütüphane kuruldu. Rektör yardımcısı Prof. Dr. Erşan Sever, Prof. Dr. Yılmaz ve öğrencilerden oluşan 41 kişilik heyet, iki okula gidip, kitapları tek tek raflara yerleştirdi. Aynı zamanda oradaki öğrencilerle de oyun oynayıp, sohbet etti.
‘GÜLER YÜZLÜ GERİ BİLDİRİMLERDEN MEMNUN OLDUK’
Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, “Burada, vatan sathını mektep yapma hayaliyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Aksaray Üniversitesi'nde ilk göreve başladığımızdan bu yana, dezavantajlı köy okullarımız için kütüphane, fen laboratuvarı, sanat atölyesi, oyun sınıfı kurulması gibi onlarca proje gerçekleştirdik. Hatay Yayladağı’ndaki kurulan bu kütüphanelerimizle birlikte öğrencilerimiz ve kitapseverler olarak, 5 bin kitaptan oluşan kütüphaneleri kurmayı başarmış olduk. Çoğu zaman da bize verilen destekten, güler yüzlü geri bildirimlerden memnun olduk. Hatay’da okullarımızı, öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi gördük tanıştık, kaynaştık. Onlarla sohbet edip, oyunlar oynadık. Hatay’ın deprem sonrası halini görme şansını yakaladık. Doğrusu böyle bir projede yer almaktan büyük bir keyif aldık, sonuçtan mutlu olduk” diye konuştu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.