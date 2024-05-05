- Eğitim

Fizik profesörü köye kütüphane açtı

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görevli Prof. Dr. Süleyman Yılmaz ve üniversite öğrencileri, başlattıkları kampanyada topladıkları 5 bin kitapla, depremden etkilenen Hatay’daki 2 köy okuluna kütüphane kurdu. Prof. Dr. Yılmaz, “Hatay Yayladağı’ndaki kurulan ‬bu‭ ‬kütüphanelerimizle‭ ‬birlikte‭ öğrencilerimiz ve kitapseverler olarak, 5 bin ‬‬kitaptan‭ ‬oluşan‭ ‬kütüphaneleri‭ ‬kurmayı‭ ‬başarmış olduk.‭ Böyle ‬bir projede yer almaktan büyük bir keyif aldık” dedi.

Fizik profesörü köye kütüphane açtı mask
Fizik profesörü köye kütüphane açtı
Fizik profesörü köye kütüphane açtı
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Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Eğitim Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, fakültedeki çalışma kapsamında; üniversitede öğrenim gören öğretmen adaylarıyla 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 2 köy okuluna kütüphane kurmak için 3 ay önce kitap toplama kampanyası başlattı. 40 öğrenci, üniversitedeki fakülteler ile şehir merkezindeki iş yerlerini tek tek ziyaret edip, 5 bin kitap topladı.

Toplanan kitaplarla, Hatay Yayladağı Mili Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla Sebenoba Hacı Fuat Yılmaz Ortaokulu ve Bezge İmam Hatip Ortaokulu’na kütüphane kuruldu. Rektör yardımcısı Prof. Dr. Erşan Sever, Prof. Dr. Yılmaz ve öğrencilerden oluşan 41 kişilik heyet, iki okula gidip, kitapları tek tek raflara yerleştirdi. Aynı zamanda oradaki öğrencilerle de oyun oynayıp, sohbet etti.

‘GÜLER‭ ‬YÜZLÜ‭ ‬GERİ‭ ‬BİLDİRİMLERDEN‭ ‬MEMNUN‭ ‬OLDUK’

‬Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, “Burada, vatan sathını mektep yapma hayaliyle bir araya ‬gelmiş bulunmaktayız. Aksaray Üniversitesi'nde ilk göreve başladığımızdan bu yana, dezavantajlı köy okullarımız için kütüphane, fen laboratuvarı, sanat atölyesi, oyun sınıfı kurulması gibi onlarca‭ ‬proje‭ ‬gerçekleştirdik.‭ Hatay Yayladağı’ndaki kurulan ‬bu‭ ‬kütüphanelerimizle‭ ‬birlikte‭ öğrencilerimiz ve kitapseverler olarak, 5 bin ‬kitaptan‭ ‬oluşan‭ ‬kütüphaneleri‭ ‬kurmayı‭ ‬başarmış olduk.‭ Çoğu‭ ‬zaman‭ ‬da‭ ‬bize‭ ‬verilen‭ ‬destekten,‭ ‬güler‭ ‬yüzlü‭ ‬geri‭ ‬bildirimlerden‭ ‬memnun‭ ‬olduk. Hatay’da‭ ‬okullarımızı,‭ ‬öğrencilerimizi‭ ‬ve‭ ‬öğretmenlerimizi‭ ‬gördük‭ ‬tanıştık,‭ kaynaştık. Onlarla sohbet edip, oyunlar oynadık. Hatay’ın deprem sonrası halini görme şansını‭ ‬yakaladık. Doğrusu‭ ‬böyle ‬bir projede yer almaktan büyük bir keyif aldık, sonuçtan mutlu olduk‭” diye konuştu. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

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05 May 2024 - 11:23 DHA Aksaray- Eğitim

Mahreç  Dha Ajansı

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