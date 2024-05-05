İsrail, Al-Amal Hastanesini vurdu

Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, “İsrail işgal güçleri, Filistin Kızılayı’nın işlettiği Han Yunus'taki Al-Amal Hastanesi ve çevresine büyük zarar verdi. Yıkımın boyutuna ve sınırlı kaynaklara rağmen, hastane kısmen ve sınırlı bir kapasiteyle çalışmaya devam etmekte. Hastaneyi yeniden inşa etmeyi ve tüm hizmetleri kademeli olarak başlatmayı ummaktayız” denildi.
Örgüt tarafından paylaşılan görüntüde, hastane ve çevresindeki enkaz yer aldı. Hastane içinde ise bazı bölümlerin kullanılamaz halde olduğu görüldü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.