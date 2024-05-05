- Dünya

İsrail, Al-Amal Hastanesini vurdu

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin Al-Amal Hastanesi ve çevresini hedef aldığını, hastanenin limitli kapasite ve kaynaklarla çalışmayı sürdürdüğünü duyurdu.

İsrail, Al-Amal Hastanesini vurdu
İsrail, Al-Amal Hastanesini vurdu
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Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, “İsrail işgal güçleri, Filistin Kızılayı’nın işlettiği Han Yunus'taki Al-Amal Hastanesi ve çevresine büyük zarar verdi. Yıkımın boyutuna ve sınırlı kaynaklara rağmen, hastane kısmen ve sınırlı bir kapasiteyle çalışmaya devam etmekte. Hastaneyi yeniden inşa etmeyi ve tüm hizmetleri kademeli olarak başlatmayı ummaktayız” denildi.

Örgüt tarafından paylaşılan görüntüde, hastane ve çevresindeki enkaz yer aldı. Hastane içinde ise bazı bölümlerin kullanılamaz halde olduğu görüldü.

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05 May 2024 - 11:15 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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