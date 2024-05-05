Balkonda yangın çıktı

Antalya 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1044 sokak üzerinde yer alan 5 katlı apartmanın birinci katının cam pencerelerle kapatılmış balkonunda meydana geldi. Balkondan duman yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Ev sahipleri yangına müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek 15 dakikalık çalışmayla söndürdü. İtfaiye erlerinden birinin balkona doğru giden beton pervazın üzerinden yürüyerek yangın söndürme hortumunu arkadaşlarına uzatması dikkati çekti. İtfaiye ekipleri söndürme işleminin ardından balkonda yanan yatağı aşağı attı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.