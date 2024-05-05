Gaziosmanpaşa'da doğumgünü kutlaması

Gaziosmanpaşa'da İlginç doğum günü organizasyonu, önceki gün gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde yaşandı. Sevgilisine doğumgünü sürprizi yapmak isteyen bir kişi arkadaşlarıyla organizasyon yaptı. Sevgilisinin kullandığı otomobil seyir halindeyken, trafik akışının yoğun olduğu caddede önce çekiciyle yolu kapattı, ardından da arkadaşına ait araçtan müziğin sesini sonuna kadar açtı. Müzik eşliğinde ve meşaleler arasında araçtan inen genç kadın caddede erkek arkadaşına sarıldı. İlçenin en işlek caddesideki trafik akışı meşaleli doğum günü kutlaması nedeniyle uzun süre aksadı; metrelerce araç kuyruğu oluştu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.