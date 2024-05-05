CANiK’ten Türk robot tasarımcılarına destek

Robotik tasarım yarışmalarından biri olan, global savunma sanayisi Northrop Grumman başta olmak üzere Tesla, Amazon, America’s Navy ve Eaton gibi büyük kurumların sponsor olarak yer aldığı VEX Robotik Dünya Şampiyonası, bu yıl 25 Nisan- 3 Mayıs tarihleri arasında Dallas’ta Kay Bailey Hutchison Convention Center'da düzenlendi.

Guinness rekorlar kitabında dünyanın en büyük robotik turnuvası olarak yer alan VEX Robotics Dünya Şampiyonası’na 53 ülke ve 420 takım katıldı. Şampiyonada, Türkiye’den katılım sağlayan 3 okuldan biri olan Samsun Bilgi Okulları Robotik Takımı’nın sponsorluğunu ise CANiK üstlendi. Son derece heyecanlı geçen turnuvada öğrenciler hazırladıkları projelerini jüri karşısında sergiledi.

‘GELECEĞİN DAHİLERİNE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

CANiK Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komite Başkanı Didem Aral, “CANiK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi olarak, BM Global Compact’in Sürdürülebilirlik amaçları doğrultusunda bir dizi projeyi hayata geçirdik ve bu çok değerli yola adım attık. Bu çerçevede, dünya ekonomisinin ve geleceğin merkezinde yer alan robotik alanında, ülkemiz öğrencileri yurt dışında büyük başarılar elde ediyor. Öğrencilerimizin bu alandaki yetenekleri, başarıları ve azimleri, ülkemizin aydınlık geleceği adına hepimize cesaret ve umut veriyor. SYS Grup Şirketleri içerisinde yer alan İstanbul merkezli UNIROBOTİCS şirketimizde de mekatronik alanında birçok mühendis çalışmaktadır. Bu yüzden de Türkiye’deki bu alanda faaliyet gösteren kurumlarımızı, kulüplerimizi ve bireylerimizi desteklemek Grubumuzun stratejisi içerisinde yer almaktadır. CANiK olarak, dünyanın en başarılı okullarının yarıştığı bu prestijli organizasyonda teknoloji ve yeniliklerin global temsilcisi olarak yer almak ve çocuklarımızın heyecanına tanık olmak bizim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı oldu. Bugüne kadar birçok ödül kazanan Samsun Bilgi Okulları Robotik Takımı’nı başarılarından dolayı içtenlikle kutlarım. CANiK olarak, gençlerimizin başarılarına destek olmaya ve onları teşvik etmeye önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz” dedi.

CANİK VE SAMSUN YURT SAVUNMA HAKKINDA:

Samsun Yurt Savunma (SYS) Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık ‘ta ana üretim tesisleri bulunan ve sahipleri Türk olan global bir savunma sanayi şirketidir. SYS, devlet öncülüğünde başlatılan Doğu Karadeniz Silah Projesi’nin Samsun ayağının temsilcisi olarak 1998 yılında kuruldu. Aradan geçen yılda SYS; CANiK markasıyla silah, silah aksesuarları, silah sistem tasarımı ve üretimi konusunda Türk savunma sanayinin önemli kuruluşlarından biri haline geldi. Merkezi İstanbul’da bulunan SYS, Samsun Organize Sanayi Bölgesi’ndeki toplam 100 bin ve ABD’de 20 bin metrekare kapalı alanda kurulu dört tesisinde 950 çalışanı ile üretimini sürdürüyor. Aral Ailesi tarafından yönetilen SYS, hafif silah pazarında CANiK markasıyla adını dünyaya duyurdu. SYS Türkiye'deki tesislerinde yıllık 450 bin adet tabanca, 6000 adet uçaksavar, 250 adet orta kalibre top ve bu silahların atış kontrol sistemlerini üretiminin yanı sıra Amerika'daki tesislerinde yıllık 150 bin adet tabanca üretimi gerçekleştiriyor. Ayrıca dünyanın 24 ülkesinin ilgili kurumlarınca 'devlet ihalesi kapsamında' resmi silah olarak tercih ediliyor. Üretiminin yüzde 95’ini 70 ülkeye ihraç eden firma, 2010 yılından beri ABD’deki faaliyetlerini, kurduğu CANiK USA firması üzerinden yürütüyor; 2020 ve 2021 yıllarında dünyadan Amerika’ya en çok tabanca ihraç eden üçüncü firma oldu ve 2021 yılında SSB tarafından Türkiye’nin Namlulu Silahlar kategorisinde en büyük ihracatçısı olarak ödüllendirildi. 2022 ve 2023 yıllarında da Türkiye’nin en büyük 10 savunma sanayi ihracatçısı arasında tek özel sektör silah üreticisi olarak yerini aldı. Özgün yerli tabancadan, milli uçaksavar üretimine kadar birçok yerli ve milli savunma sanayi projesinin partneri olan SYS, dünya çapında bir savunma sanayi şirketi olarak çalışmalarını sürdürüyor.