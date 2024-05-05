Efes Antik Kenti'nde tanıtım toplantısı

Türkiye'nin eşsiz tarihi mekanlarını ve zengin kültürel mirasını, gün batımı sonrası bambaşka bir atmosferde ziyaretçilerle buluşturmayı amaçlayan gece müzeciliği İzmir Selçuk Efes Ören Yeri'nde hayata geçirildi. Her yıl yüzbinlerce ziyaretçiye kapılarını açan Efes Ören Yeri'nde, gece müzeciliği lansman toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, Kültür ve Turizm Bakanlığı protokolü, devlet görevlileri ve turizm sektöründeki paydaşlar katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında 2015 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne kabul edilen Efes Antik Kenti, geceleri de ziyaretçilere açıldı. Yenilenen ışıklandırma çalışmalarıyla birlikte ziyaretçiler, 2 bin 300 yıllık Efes Antik Kenti'ni gün batımından sonra da ziyaret etme imkanı buluyor.

'EFES'TE ZİYARET SAATLERİ 00.00'A UZATILDI'

Toplantıda konuşan Vali Elban, "Gece müzeciliği kavramı özellikle açık alanlarda, ören yerlerinde, tarihi kentlerimizde bu yıl ilk kez uygulamaya konuluyor. İlk başlanan lokasyon da Efes'imiz oldu. Efes gibi bazı tarihi alanlarımıza çok fazla talep var. Hem ülkemizden hem de yurt dışından birçok insan bu alanları görmek istiyor. Fakat bu alanların da maalesef kapasitesi sınırlı. Dolayısıyla buradaki ziyaret saatlerini daha da ileri saatlere almak gerekiyor ancak gün ışığı yetersizdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı burada ciddi bir aydınlatma projesi hazırladı. Artık gece 00.00'a kadar da Efes'imizde 'gece müzeciliği' şeklinde tabir ettiğimiz ziyaret saatlerini uzatmış olduk" dedi.

'GECE DENEYİMİNİ DE YAŞAMANIN FARKLI BİR DUYGU OLUŞTURACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Ege ve Akdeniz'in özellikle yılın 6 ayında çok sıcak olduğunu vurgulayan Vali Elban, "Bu sıcak dönemlerde insanlar gündüz bu alanları gezmekte ciddi manada zorlanıyor. Bu zorluğu yaşamasınlar, bu alanları daha kolay gezsinler diye, gece daha serin saatlerde ziyarete açılması ziyaretçiler için de bir kolaylık ve konfor sağlamış oluyor. Ayrıca bir diğer faydası da gündüz görünüyor ama gece deneyimini de yaşamanın farklı bir duygu oluşturacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla inşallah gece deneyimi de tarihi alanlarda insanlara ayrı bir haz, ayrı bir keyif verir diye düşünüyorum. Ülkemiz turizmine, kültür hayatına, dünya kültür hayatına ve bakanlığımızın bundan sonra yapacağı projelere de katkı sağlamasını diliyorum" diye konuştu.