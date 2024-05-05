Kocaeli'de 15 araç yandı

Kocaeli Kartepe ilçesi, D-100 kara yolu Uzuntarla mevkisindeki 'Isuzu' firmasının satış ve servis bayisinin otoparkında meydana gelen yangında, bayinin servis kısmında park halinde bulunan bir araçta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede diğer araçlara da sıçrarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahale ettiği yangın, 2 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangından 4 otobüs, 9 midibüs ve 2 minibüs etkilendi. Araçların bazıları tamamen yanarken, bazı araçlarda ise kısmi hasar oluştuğu görüldü. Araçlarda oluşan hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Yangınla ilgili iş yeri sahibi tarafından bir şikayette bulunulmadığı öğrenildi. Hasar tespiti ve yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için bölgede bilirkişi incelemesi yapılacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.