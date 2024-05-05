Boşandığı eşine saldırıdan beraat etti

Bursa Alemdar Mahallesi Ülkü Sokak'ta meydana gelen olayda, Yusuf Kaçan, 1,5 yıl önce boşandığı Seda Zeynep Ç.'nin babasının evine gidip, eski eşi ile konuşmak istedi. Olumsuz cevap alınca yanında getirdiği tabanca ile peş peşe ateş açtı. Bu sırada araya giren Seda Zeynep Ç.'nin arkadaşı Nermin A. vuruldu. Nermin A. kanlar içinde kalırken, şüpheli otomobili ile kaçtı. Bacağından vurulan Nermin A., sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, polis kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yusuf Kaçan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

‘KORKUTMAK İÇİN HAVAYA ATEŞ AÇTIM’

Hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçunda Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan Yusuf Kaçan, ifadesinde olay günü 2 çocuğunun annesi ile telefonda konuşup tartıştığını söyledi. Eski eşinin sevgilisi tarafından aranıp tehdit edildiğini ve kıskançlık nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini iddia eden Kaçan, “Eski eşimle tartıştıktan sonra telefonu kapattım. 1 saat sonra beni bilmediğim bir numara aradı. İsminin M.A. olduğunu öğrendiğim bir kişi, bana eski eşimin erkek arkadaşı olduğunu söyledi. Bana, 'Bir daha Seda’yı rahatsız etme yoksa seni öldürürüm' gibi tehditlerde bulundu. Öfkelendim. Eski eşim, babası ile yaşıyor. O eve çocuklarımı almaya gittim. Kapıda Seda ile tartışırken, araya sevgilisi ve Nermin A. isimli kişiler girdi. Korkutmak için havaya ateş açtım” dedi.

Seda Zeynep Ç. ise Yusuf Kaçan’ın, babası ile yaşadığı eve gelerek kendisine küfür ve tehdit ettiğini, söyleyerek şikayetçi olduğunu belirtti.

‘ESKİ EŞİNİN ERKEK ARKADAŞININ KURBANI OLDU’

Karar duruşmasında savunma yapan Yusuf Kaçan’ın avukatı Mustafa Göktürk Karaca ise “Müvekkilim, eski karısının erkek arkadaşı tarafından, bir daha çocuklarla ilgili Seda Zeynep’i rahatsız etme, seni buralarda görmeyeceğim, oraya gelir kafana sıkarım gibi tehdit ve hakarete uğradıktan sonra öfkeye kapılıp olay yerine gitmiştir. Olay yerine gittiğinde, şahsın ismini bağırarak aşağıya inmesini istemiştir. Eski karısının evinin kapısının açılıp, erkek bir şahsın kendisine doğru geldiğini gören müvekkil, şahsın yanına doğru korkutmak amacıyla ateş etmiştir. Bu sırada evde bulunan eski karısının arkadaşı, tam kapıdan çıkmak isterken yaralanmıştır. Müvekkil, eski eşiyle gayet medeni bir şekilde anlaşarak boşanmış, maalesef müvekkil, eski eşinin erkek arkadaşının hakaret ve tehditlerinin kurbanı olmuştur. Bu nedenle müvekkilin tahliyesini ve beraatını talep ederiz” diye konuştu.

‘AMACIM BİRİNİ ÖLDÜRMEK VEYA YARALAMAK DEĞİLDİ; ÜZGÜN VE PİŞMANIM’

Mahkeme heyeti, son savunmasında, “Amacım birini öldürmek veya yaralamak değildi. O eve çocuklarımı almaya gittim. Eski eşim benimle telefonda konuşurken çok ağır küfürler ve hakaretlerde bulundu. Kurşunların Nermin’e isabet etmesinden dolayı üzgün ve pişmanım” diyen Kaçan’ı, 9 yıl 7 ay 25 gün hapis cezasına çarptırdı. Kaçan, eski eşine yönelik eyleminden ise ‘eylemin gerçekleşmemiş olması’ gerekçesiyle beraat etti.