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"Rusya’ya ait Su-25 uçağı düşürüldü"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün akşam yaptığı açıklamada Ukrayna ordusu askerlerinin Donetsk bölgesinde Rusya’ya ait Su-25 tipi saldırı uçağını düşürdüğünü belirtti.

"Rusya’ya ait Su-25 uçağı düşürüldü" mask

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, “Donetsk bölgesinde bir başka Rus Su-25 uçağını düşüren 110. mekanize tugay askerlerine de özel olarak değinmek istiyorum. İyi işti çocuklar” dedi.

Zelenski, dün gün boyu Rusya’nın Ukrayna’nın bölgelerini hedef aldığını belirterek, “Gün boyu gökyüzünü savunan askerlerimize çok iş düştü. Harkiv, Odesa, Dnipropetrovsk ve Donetsk bölgeleri. Savaşçılarımız 13 ‘Shahed’ insansız hava aracını düşürdü. Gün boyunca Rus teröristler sınır topluluklarımıza ve cephedeki mevzilerimize karşı çeşitli tiplerde 8 füze ve yaklaşık 70 güdümlü hava bombası kullandı. Rus kötülüğü, Paskalya arifesinde bile yıkım getirme arzusunu azaltmamaktadır. Bu yıkıntıların nerede duracağını ve işgalcinin ne zaman kaybedeceğini belirlemek ise sadece bize, hepimize ve Ukrayna'ya gerçekten yardım eden herkese düşüyor” dedi.

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05 May 2024 - 10:27 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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