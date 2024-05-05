05 May 2024 - 10:25- Asayiş G:

Silah dolu çantayı balkondan attı

Adana’da, Gökhan K. (33), evine operasyon düzenleyen polisi görünce, içinde ruhsatsız tabanca ve mermilerin bulunduğu çantayı balkondan attı. Polis şüpheliyi gözaltına alırken, bahçedeki çantada ruhsatsız 10 tabanca, 11 şarjör ile 10 mermi ele geçirdi.

Silah dolu çantayı balkondan attı mask
Silah dolu çantayı balkondan attı
Silah dolu çantayı balkondan attı
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Adana Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Gökhan K.’nin Yeşiloba Mahallesi’ndeki evinde çok sayıda ruhsatsız tabanca olduğu bilgisi üzerine operasyon için harekete geçti. Polisin geldiğini gören Gökhan K., evdeki silahların bulunduğu çantayı balkondan bahçeye attı. Adrese giren polis, Gökhan K.’yi gözaltına aldı. Bahçede yapılan aramada ise ruhsatsız 10 tabanca, 11 şarjör ile 10 mermi ele geçirildi. Polis merkezine götürülen Gökhan K.’nin ‘hırsızlık’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ gibi suçlardan 16 kaydının olduğu belirtildi. Gökhan K., ifadesinde, silahların kendisine ait olmadığını, tanımadığı bir kişinin eve bıraktığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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05 May 2024 - 10:25 DHA Adana- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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