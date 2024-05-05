Rusya, Harkiv'i vurdu: 5 yaralı

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, “Düşman dün gece Harkiv'de İHA saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası meydana gelen patlamada konutlar hasar gördü. İki adreste yangın çıktı. Toplamda yaklaşık 200 metrekarelik bir alanda bulunan yapılar, bir garaj ve bir araba yandı. Bombardıman sonucunda biri çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı” denildi.