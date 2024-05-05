Rusya, Harkiv'i vurdu: 5 yaralı

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, “Düşman dün gece Harkiv'de İHA saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası meydana gelen patlamada konutlar hasar gördü. İki adreste yangın çıktı. Toplamda yaklaşık 200 metrekarelik bir alanda bulunan yapılar, bir garaj ve bir araba yandı. Bombardıman sonucunda biri çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı” denildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.