Alman milletvekiline saldırı

Olay, 3 Mayıs’ta Dresden kentinde meydana geldi. Dresden polisinden yapılan açıklamada, “Kimliği belirsiz dört kişi, Schandauer Caddesi’nde SPD için seçim afişleri asan 41 yaşındaki bir kişiye saldırdı. Bu olayda failler adama vurarak onu yaraladı. 41 yaşındaki adam bir hastaneye kaldırıldı” denildi. Polis, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Alman medyası, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ecke’nin saldırı sonrası ağır yaralandığını, ameliyata girme ihtimali olduğunu duyurdu.

“DEMOKRASİYE SALDIRI”

Almanya Başbakanı Scholz, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Omuz silkmek asla bir seçenek değildir. AP Milletvekili Matthias Ecke ve diğer adaylara yönelik saldırılar demokrasimizi tehdit etmektedir. Bunlara karşı birlikte durmalıyız. Matthias Ecke'ye acil şifalar diliyorum” dedi.

Almanya İçişleri Bakanı Faeser ise “Avrupa Parlamentosu üyesi Matthias Ecke'ye yönelik saldırının Avrupa seçimlerine sadece birkaç hafta kala gerçekleştiği düşünülürse, bu şiddet eylemi aynı zamanda demokrasiye yönelik ciddi bir saldırıdır. Anti-demokratik şiddetin yeni bir boyutuyla karşı karşıyayız. Anayasal devlet buna sert tedbirlerle ve ülkemizdeki demokratik güçleri daha fazla koruyucu önlemlerle karşılık vermelidir ve verecektir. Bu konuyu federal eyaletlerin içişleri bakanlarıyla çok hızlı bir şekilde görüşeceğim” ifadelerini kullandı.