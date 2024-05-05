Önce motosiklete, sonra akaryakıt istasyonuna çarptı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 SV 3575 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Hasan C.'nin kontrolündeki 34 KGB 914 plakalı motosiklete çarptı ardından da akaryakıt istasyonuna girdi. Otomobil, istasyondaki başka bir motosiklete çarptıktan sonra durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü Hasan C. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Hasan C.'yi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

"ÜZERİMİZE GELDİĞİNİ GÖRÜNCE YOLA ATLADIK"

Akaryakıt istasyonunda motosikleti park halinde bulunan Yunus Taşkın, "Araç yoldan gelirken motorcuya vurup deviriyor, sanırım bir tane de taksiye vuruyor. Oradan kontrolünü kaybedip bu kaldırıma vuruyor, mantarları kırıyor. Biz burada duruyorduk arkadaşımla. Üzerimize doğru geldiğini görünce biz yola doğru atladık. Gelen araç bizim park halindeki motora vurdu ve devirdi. Orada motorlu yaralıydı onu ambulansla alıp götürdüler" şeklinde konuştu.

KAZA ANI KAMERADA

Diğer yandan motosiklete çarptıktan sonra akaryakıt istasyonuna giren otomobilin kaza yaptığı anlar başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin hızla istasyona girdiği anlar görülüyor.