Konya'da duşa kabin parçalandı

Babaları tarafından kuaförde tıraş olduktan sonra evlerine götürülerek banyo yaptırılmak istenen 8 ve 11 yaşındaki iki kardeş, banyoda duşa kabinin camlarının henüz bilinmeyen bir nedenle parçalanması sonucu yaralandı.

Aile tarafından ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çocuklar tedavi altına alındı.





