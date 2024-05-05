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Konya'da duşa kabin parçalandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde banyoda bulunan duşa kabinin camının parçalanması sonucu iki çocuk yaralandı.

Konya'da duşa kabin parçalandı mask

Babaları tarafından kuaförde tıraş olduktan sonra evlerine götürülerek banyo yaptırılmak istenen 8 ve 11 yaşındaki iki kardeş, banyoda duşa kabinin camlarının henüz bilinmeyen bir nedenle parçalanması sonucu yaralandı.

Aile tarafından ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çocuklar tedavi altına alındı.



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05 May 2024 - 09:45 AA Konya- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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