Konya'da duşa kabin parçalandı

Babaları tarafından kuaförde tıraş olduktan sonra evlerine götürülerek banyo yaptırılmak istenen 8 ve 11 yaşındaki iki kardeş, banyoda duşa kabinin camlarının henüz bilinmeyen bir nedenle parçalanması sonucu yaralandı.
Aile tarafından ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çocuklar tedavi altına alındı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.