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Küçük kızı öldüren şüpheliler gözaltına alındı

İstanbul Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer'in hayatını kaybetmesine ilişkin İBB çalışanı 4 kişi hakkında gözaltı alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

05 May 2024 - 09:43 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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