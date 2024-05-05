DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesaplarından, iktidar ve belediyelere deprem konusunda daha çok tedbir almalıyız ifadelerini kullandı.
Babacan'ın konuyla ilgili söyledikleri şöyle: “Deprem bir hakikat. Çağrım hem iktidara hem belediyelere. Geç olmadan harekete geçelim. Kaybedecek bir saniyemiz yok. Partimizi kurduğumuz ilk günden bu yana olduğu gibi; 1 Nisan’da, seçim sonrası yaptığım ilk konuşmada da depremden söz ettim. Gerekli tedbirler alınana kadar bu meseleyi gündemden düşürmeyeceğiz. Deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılma sürecindeki en önemli sorun; istişare eksikliği.Süreç uzmanlarla ve şehrin ileri gelenleriyle birlikte yürütülmezse, şehirlerimizin kültürel dokusu yok olacak. Bi’ Kahve konuğum Mimar Emre Arolat’lasohbetimde bu konuya değinmiştim.” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.