DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesaplarından, iktidar ve belediyelere deprem konusunda daha çok tedbir almalıyız ifadelerini kullandı.

Babacan'ın konuyla ilgili söyledikleri şöyle: “Deprem bir hakikat. Çağrım hem iktidara hem belediyelere. Geç olmadan harekete geçelim. Kaybedecek bir saniyemiz yok. Partimizi kurduğumuz ilk günden bu yana olduğu gibi; 1 Nisan’da, seçim sonrası yaptığım ilk konuşmada da depremden söz ettim. Gerekli tedbirler alınana kadar bu meseleyi gündemden düşürmeyeceğiz. Deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılma sürecindeki en önemli sorun; istişare eksikliği.Süreç uzmanlarla ve şehrin ileri gelenleriyle birlikte yürütülmezse, şehirlerimizin kültürel dokusu yok olacak. Bi’ Kahve konuğum Mimar Emre Arolat’lasohbetimde bu konuya değinmiştim.” dedi.