Yakup Odabaşı patili canları unutmadı

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Gölbek Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, "Patili dostlarımızın yaşam kalitesini artırmak için gereken tüm çalışmaları sağlayacağız." dedi
Odabaşı'nın açıklaması şu şekilde; "Bugün Gölbek Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, değerli ekiplerimizle bir araya geldik. Can dostlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek için yapabileceklerimizi değerlendirdik. Her zaman olduğu gibi tüm vatandaşlarımızın sağlığını gözeterek, patili dostlarımızın yaşam kalitesini artırmak için gereken tüm çalışmaları sağlayacağız. Sağlıklı bir Gölbaşı için atacağımız adımları, ortak akıl, şeffaflık ve istişare kültürüyle şekillendirmeye devam edeceğiz. Hep birlikte daha yaşanabilir bir Gölbaşı için çalışmaya devam edeceğiz. Destekleriniz için teşekkür ederiz. Sevgi ve saygılarımla..."
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.