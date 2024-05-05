5-11 Mayıs'ta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan verilere göre, hava sıcaklıklarının artacağı ifade edildi.

MGM tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında, yer yer altında seyredeceği, Çarşamba günü batı bölgelerden başlayarak biraz artacağı tahmin ediliyor."