- Yaşam

5-11 Mayıs'ta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftalık hava tahmin raporu yayınladı.

5-11 Mayıs'ta hava nasıl olacak? mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan verilere göre, hava sıcaklıklarının artacağı ifade edildi.

MGM tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında, yer yer altında seyredeceği, Çarşamba günü batı bölgelerden başlayarak biraz artacağı tahmin ediliyor."

# Mayıs, hava durumu, meteoroloji, edildi, açıklama

05 May 2024 - 08:33 - Yaşam

Mahreç  Melisa Sapaz

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL