05 May 2024 - 07:09- Asayiş G:

Nehire uçan otomobildeki 3 kişiyi itfaiye kurtardı

Sivas'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Kızılırmak Nehri'ne uçtu.

Nehire uçan otomobildeki 3 kişiyi itfaiye kurtardı
Nehire uçan otomobildeki 3 kişiyi itfaiye kurtardı
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Kaza, saat 02.00 sıralarında Sivas- Kayseri karayolu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ana giriş kapısı yakınlarında meydana geldi. Mücahit Furkan Küpeli (27) yönetimindeki 58 ADJ 018 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki köprünün yanından, Kızılırmak Nehri'ne uçtu. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, sürücü Mücahit Furkan Küpeli ile otomobilde bulunan Mevlüde (51) ve Mehmet Küpeli'yi (58) kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yaralılar, otomobilin kesilen camından çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. 3 yaralı, sağlık ekipleri tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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05 May 2024 - 07:09 DHA Sivas- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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